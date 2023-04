Veneto: firmato Manifesto europeo in materia di Parkinson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia del Parkinson, la Regione Veneto ha firmato un manifesto europeo per prendersi cura delle persone affette di questa patologia. "In Veneto, nel 2021 sono risultate affette da Malattia di Parkinson oltre 17.700 persone, la maggior parte delle quali (90 Per cento) ha un'età superiore ai 65 anni – ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e alle politiche sociali-. Dalle previsioni epidemiologiche questo numero è destinato a crescere progressivamente. Tale patologia coinvolge prevalentemente il sesso maschile (53 per cento) e si associa ad una importante comorbilità. È una patologia che impegna non solo l'ambito sanitario, ma impatta sulla vita delle famiglie e sul tessuto sociale". "Una presa in carico efficace e veloce diventa indispensabile per questi pazienti e per i loro cari: per questo motivo oggi ho firmato 'Il Manifesto europeo del Parkinson', che ci chiede di mettere in atto attraverso i 30 punti che indica, una politica efficace" ha poi aggiunto. Come viene spiegato nel comunicato regionale, "nel 2022 sono stati censiti 37 ambulatori specialistici dedicati alla diagnosi e cura della patologia (definiti Centri per la Malattia di Parkinson e i disturbi del movimento). (segue) (Rev)