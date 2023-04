Usa: Matthew Miller sarà il nuovo portavoce del dipartimento di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matthew Miller sarà il nuovo portavoce del dipartimento di Stato Usa, al posto di Ned Price. Lo ha confermato in una nota il capo della diplomazia statunitense, Antony Blinken. “Il suo acume e la sua esperienza di governo hanno già portato grandi benefici nel corso del tempo, così come la sua accurata comprensione della politica internazionale”, ha detto, ricordando che Miller ha giá servito presso il Consiglio per la sicurezza nazionale, direttore dell’ufficio Affari pubblici del dipartimento e portavoce del procuratore generale Usa. (Was)