Yemen: inviato Usa partito per il Golfo, previsti incontri con sauditi

- L’inviato degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, è partito martedì 11 aprile per un viaggio nella regione del Golfo, per continuare a mediare per un accordo di pace definitivo nel Paese, dopo la tregua concordata nell’aprile del 2022. Il dipartimento di Stato, in una nota, non ha specificato le tappe del viaggio, precisando però che Lenderking incontrerà “partner yemeniti, sauditi e internazionali per discutere i prossimi passi verso un cessate il fuoco definitivo, e un processo politico mediato dalle Nazioni Unite”. (Was)