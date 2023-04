Usa: in fiamme un impianto di riciclaggio nell'Indiana, evacuate oltre 2mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Richmond, nello Stato Usa dell'Indiana, hanno ordinato l'evacuazione di più di duemila persone nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito di un vasto incendio divampato in un impianto di riciclaggio. Le fiamme hanno liberato nell'atmosfera una colonna di fumo acre che si è propagato verso Dayton, una cittadina distante circa 40 chilometri dall'impianto. Un vigile del fuoco intervistato dall'emittente televisiva "Fox 59" ha dichiarato che l'incendio è stato perlopiù contenuto entro le 19 (ora locale), ma ha anche avvertito che il fumo è tossico, e che la combustione proseguirà per alcuni giorni. L'ordine di evacuazione, che ha interessato inizialmente un'area di mezzo miglio attorno all'impianto. Il sindaco di Richmond, Dave Snow, ha dichiarato che lo stabilimento in fiamme era utilizzato per lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti plastici e altri materiali. (Was)