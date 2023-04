Giappone-Cina: Tokyo ha proposto colloqui telefonici Kishida-Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha proposto alla Cina di organizzare il prima possibile colloqui telefonici tra i leader dei due Paesi, Fumio Kishida e Xi Jinping. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui la proposta è stata formulata in occasione della recente visita a Pechino del ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi. Secondo la fonte, il governo giapponese ritiene che il dialogo tra i due leader sia vitale per costruire relazioni bilaterali "costruttive e stabili". Kishida intenderebbe sfruttare il colloquio col presidente cinese per chiedere personalmente la liberazione del cittadino giapponese arrestato il mese scorso a Pechino con l'accusa di spionaggio. Da parte cinese, però, non sarebbe ancora giunta una risposta alla proposta di Tokyo, anche se Pechino avrebbe riferito di considerare le comunicazioni di alto livello tra i governi dei due Paesi "costantemente necessarie". (segue) (Git)