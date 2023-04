Giappone-Cina: Tokyo ha proposto colloqui telefonici Kishida-Xi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, ha incontrato il 2 aprile a Pechino l’omologo della Cina, Qin Gang, cui ha trasmesso le rimostranze del Giappone per il recente arresto di un cittadino giapponese, chiedendone il rilascio, e ha espresso preoccupazione per la situazione nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale. Hayashi ha ribadito l’importanza di una “relazione costruttiva e stabile” tra i due Paesi, che sono grandi potenze e hanno importanti responsabilità per la pace e la prosperità regionale e internazionale, facendo riferimento al vertice dei leader dello scorso novembre. Al tempo stesso si è detto preoccupato per la situazione intorno alle isole Senkaku e per “l’intensificazione delle attività militari della Cina intorno al Giappone”, anche attraverso la cooperazione con la Russia. Le parti hanno evidenziato l’importanza della comunicazione e accolto con favore l’imminente ripresa delle consultazioni marittime dopo quattro anni e l’istituzione di una linea diretta tra le autorità di difesa. (segue) (Git)