Giappone-Cina: Tokyo ha proposto colloqui telefonici Kishida-Xi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hayashi ha toccato anche altri punti sensibili per la Cina, ricordando l’importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan ed esprimendo preoccupazione per la situazione di Hong Kong e della regione autonoma uigura dello Xinjiang. Inoltre, a proposito della guerra in Ucraina, ha invocato un ruolo responsabile di Pechino per la pace e la sicurezza internazionale. Sono state scambiate opinioni anche su altre questioni internazionali, tra cui la Corea del Nord, ed è stato convenuto di mantenere un’assidua comunicazione. Per quanto riguarda la cooperazione economica bilaterale, Hayashi ha ricordato quanto concordato dai leader sulla creazione di un ambiente adeguato, trasparente, prevedibile, equo e sicuro e ha sollecitato la revoca delle restrizioni all’importazione di prodotti alimentari giapponesi. Per quanto riguarda la cooperazione trilaterale con la Corea del Sud è stato concordato di rilanciarla, anche attraverso incontri a livello di ministeri degli Esteri e di vertice. Il rappresentante di Tokyo ha ribadito la posizione del Giappone sul rilascio in mare dell’acqua di Fukushima trattata con sistema Alps (Advanced liquid processing system). (Git)