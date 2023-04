Ucraina: "Cnn", da documenti emerge pessimismo del Pentagono su andamento conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I documenti riservati del dipartimento della Difesa Usa trapelati sui social media la scorsa settimana trasmettono una visione pessimistica di Washington in merito all'andamento del conflitto in Ucraina. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn", precisando che i documenti sarebbero parte dei rapporti di intelligence quotidiani preparati per i vertici del Pentagono, incluso il capo dello stato maggiore congiunto, generale Mark Milley. I rapporti mettono in guardia in merito allo stato delle forze armate ucraine a più di un anno dall'invasione russa. A preoccupare il Pentagono è anzitutto il progressivo deterioramento delle difese aeree ucraine a medio raggio, che potrebbero esaurire i missili ed essere "completamente ridimensionate entro maggio 23", consegnando così alla Russia la superiorità aerea su ampie porzioni del Paese. Più in generale, dai documenti emerge l'opinione di Washington che il conflitto sia avviato verso uno stallo, e che l'Ucraina non disponga delle forze e dei mezzi necessari a liberare vaste porzioni del territorio occupato dalla Russia, obiettivo dichiarato di Kiev in vista dell'attesa offensiva primaverile. (segue) (Was)