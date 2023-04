Ucraina: "Cnn", da documenti emerge pessimismo del Pentagono su andamento conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai documenti emergono tuttavia anche i limiti della guerra d'attrito della Russia, che secondo le valutazioni del Pentagono non sarà in grado di completare la conquista del Donbass entro la fine del 2023. Secondo la "Cnn", le valutazioni contenute nei documenti riservati del Pentagono collimano in larga parte con valutazioni formulate pubblicamente da funzionari del dipartimento della Difesa, ma non con i toni complessivi della "guerra d'informazione" tesa a sostenere gli sforzi di Kiev sul campo. L'emittente televisiva si esprime inoltre in merito alla veridicità dei contenuti trapelati in rete: almeno un documento sarebbe stato alterato, ma "funzionari Usa hanno ammesso che la maggior parte appare autentica". Il presidente della commissione Intelligence della Camera dei rappresentanti Usa, Jake Tapper, ha dichiarato a questo proposito che "questi documenti sono statici. Rappresentano l'istantanea di un momento specifico. Sia gli Stati Uniti che l'Ucraina hanno la capacità di modificare quel che stanno facendo e come si approcciano alle questioni, e c'è certamente tempo a sufficienza perché l'Ucraina si muova in questo senso". (Was)