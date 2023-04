Grecia-Egitto: ad Atene il ministro degli Esteri Shoukry discute dossier energia e immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, è stato ricevuto ad Atene dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e dal ministro degli Esteri Nikos Dendias. I ministri hanno tenuto prima un incontro a porte chiuse seguito da colloqui bilaterali allargati alle delegazioni dei due Paesi, scrive in una nota il portavoce egiziano Ahmed Abu Zeid. Durante i colloqui, il ministro Shoukry ha espresso l'interesse del governo egiziano a facilitare il flusso di investimenti greci verso il mercato egiziano, aumentare il volume degli scambi commerciali e adoperarsi per superare gli ostacoli che le imprese greche devono affrontare in Egitto, sottolineando l'importanza di affidarsi all'Egitto come un punto di partenza per il mercato arabo e africano. (segue) (Cae)