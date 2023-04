Messico: Fmi, stime crescita 2023 in crescita dell'1,8 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Messico, si legge nel rapporto "Il potenziale dell'integrazione, opportunità in una economia globale che cambia" pubblicato a inizio aprile dalla Banca Mondiale, registrerà un rallentamento all'1,5 per cento nel 2023, dopo una crescita del 3,1 per cento nel 2022, per poi passare a un tasso dell'1,8 per cento nel 2024. Nel rapporto trimestrale "Ottobre-dicembre 2022" pubblicato a inizio marzo dalla Banca centrale, si stima una crescita del pil 2023 all'1,6 per cento su anno e dell'1,8 per cento nel 2024. La stima è in calo rispetto agli scenari centrali contenuti nel precedente rapporto - 1,8 per cento nel 2023 e 2,1 per cento nel 2024 -, principalmente "per il peggioramento sulle aspettative di crescita dell'economia degli Stati Uniti, soprattutto per la sua attività industriale", con inevitabili ricadute negative sulla domanda esterna. "Ciò nonostante si stima che la domanda interna continui a sostenere l'attività economica nazionale" traghettandola fino al 2024, anno in cui l'attesa ripartenza dell'attività in Usa potrà trainare una ripresa del pil messicano. (segue) (Mec)