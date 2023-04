Brasile: Lula lancia alleanza con Congo e Indonesia per difesa foreste tropicali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è pronto a lanciare un'alleanza con Congo e Indonesia in difesa delle più grandi foreste tropicali del mondo. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di un'intervista con "Tv Brasil". "Ho già in agenda per il prossimo giugno un appuntamento in Congo. Il presidente ha invitato me e il presidente dell'Indonesia in un incontro tra i tre Paesi che hanno le foreste verdi più grandi del mondo", ha detto Lula. La creazione dell'alleanza era stata annunciata durante la Conferenza delle nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27), tenutasi in Egitto, lo scorso anno. L'obiettivo della coalizione, secondo il presidente brasiliano, è valorizzare la biodiversità dei paesi e promuovere un'equa remunerazione per i servizi in favore dell'ecosistema forniti dai tre Paesi, in particolare attraverso crediti di carbonio dalle foreste native. Lula ha detto che è necessario coinvolgere nell'alleanza altri Paesi del sud America che ospitano porzioni della foresta pluviale amazzonica e per questo Lula chiederà alle autorità del Congo di estendere l'invito anche agli altri Paesi. L'alleanza mostra alla comunità internazionale che il tema della conservazione e dell'uso sostenibile di questo bene ambientale deve essere guidato da chi detiene le principali foreste del mondo.(Brb)