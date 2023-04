Cile: via libera della Camera, settimana lavorativa da 45 a 40 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge lascia comunque aperta la possibilità di applicare da subito e integralmente la riforma, decisione che vale una menzione speciale del governo. “Nonostante alcuni pensassero che fosse impossibile progredire verso una migliore qualità della vita per i lavoratori nel Paese, abbiamo dimostrato che si può fare. Ci sono voluti sei lunghi anni per raggiungere la giornata lavorativa di 40 ore. È una richiesta che va avanti da molti anni”, ha detto Jara, dopo l'approvazione dell'iniziativa. Il governo del presidente Gabriel Boric ha di recente dovuto subire la bocciatura della riforma fiscale, uno dei progetti chiave del suo mandato, disegnato per ridurre le cospicue distanze socio-economiche presenti nel Paese. (segue) (Abu)