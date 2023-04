Cile: via libera della Camera, settimana lavorativa da 45 a 40 ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma, che punta a modificare il Codice del lavoro del 1990 e leggi successive, fissa tra le altre cose l'inizio dell'orario notturno di lavoro dalle 18 e non più dalle 21, aumenta dal 75 al 100 per cento il pagamento degli straordinari per la domenica. Il governo intende rendere il contratto a tempo indeterminato il principale strumento di relazione del lavoro. Quelli a scadenza, che non vengono eliminati, potranno essere fissati anche per un termine superiore a quello attuale di un mese, e fino a due anni, a seconda dell'esigenza del datore di lavoro, con condizioni però ratificate in forma scritta. (segue) (Abu)