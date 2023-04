Terzo Polo: fonti Azione, nessuno scioglimento preventivo partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa è la proposta mandata a Renzi per la costituzione del partito unico settimane fa e da lui respinta. Non prevede alcuno scioglimento preventivo di Italia viva e Azione, anzi si parla del 2025. E sono presenti tutte le garanzie di democraticità”. E’ quanto fanno notare fonti di Azione commentando le parole del leader di Italia viva, Matteo Renzi, che nel corso della riunione di oggi con i parlamentari aveva sottolineato come fosse “evidente che se facciamo il partito unico si sciolgono i due partiti. Ma lo scioglimento anticipato non si è mai visto nella storia”. (Rin)