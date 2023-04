Taiwan: ministro Esteri a “Cnn” su manovre cinesi, sembra si stiano preparando alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni militari organizzate dalla Cina attorno a Taiwan negli ultimi giorni fanno sembrare che Pechino si stia “preparando a dichiarare guerra” all’isola. Lo ha detto il ministro degli Esteri taiwanese, Joseph Wu, in una intervista con l’emittente “Cnn”. “Guardate la loro retorica, e ora queste esercitazioni militari: sembra che si stiano preparando a dichiarare una guerra”, ha detto, aggiungendo che qualsiasi minaccia militare da parte della Cina è “inaccettabile, e da condannare”. Il ministro ha poi espresso fiducia nei preparativi che l’isola sta portando avanti in vista di un possibile conflitto. “I leader di Pechino devono pensare due volte prima di decidere di utilizzare la forza contro Taiwan”, ha affermato. (Was)