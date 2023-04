Def: Osnato (Fd'I), dal governo documento ambizioso e serio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche grazie alla crescita in ripresa degli ultimi mesi il Def varato oggi dal Consiglio dei ministri è ambizioso e serio. Esattamente quello che serve per essere credibile per i mercati e per la comunità economica internazionale, a partire dall'Unione Europea". Lo ha detto il Presidente della commissione Bilancio della Camera ed esponente di Fratelli d'Italia, Marco Osnato. Allo stesso modo "sono fondamentali gli impegni per ridurre ulteriormente l'inflazione e la pressione fiscale che, tra il 2023 e il 2026, dovrebbe passare dal 43,3 per cento al 42,7. Il Documento mette al centro della propria azione le famiglie e le imprese, vale a dire il tessuto produttivo principale della nostra nazione e taglia le tasse ai lavoratori dipendenti. Insomma, è esattamente il Def che ci aspettavamo da questo Governo", conclude. (Rin)