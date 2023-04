Ambiente: da Cdm ok a nuovo stanziamento per sisma centro Italia e maltempo Stromboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento, sono stati stanziati 4.860.000 euro. Allo stesso modo, si legge in una nota di palazzo Chigi, il Cdm ha deliberato l’ulteriore stanziamento di 8.400.000 euro per la realizzazione degli interventi in relazione allo stato d’emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia; nonché l’ulteriore stanziamento di 15.850.000 euro per la realizzazione degli interventi in relazione allo stato d’emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli, nel comune di Lipari (ME). (Rin)