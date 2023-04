Veneto: firmato Manifesto europeo in materia di Parkinson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di garantire in tutto il territorio, un raccordo continuativo tra tutti i professionisti coinvolti nella cura di tale malattia è stato istituito il Tavolo permanente regionale per la Malattia di Parkinson, ne fanno parte tre rappresentanti dei pazienti. "Una presenza che assicura al Coordinamento delle associazioni venete di poter rappresentare il punto di vista delle persone con Parkinson nelle diverse realtà istituzionali, del mondo sanitario e sociale, associazioni comprese, per fornire una risposta sempre più appropriata ai bisogni degli assistiti e dei loro familiari", ha spiegato l'assessore Lanzarin, che aggiunge: "Con una delibera alla fine dello scorso anno è stato rifinanziato il 'Progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e malattia di Parkinson' avviato già nel 2013. Inoltre sono state stabilite le risorse per le attività da attuarsi su tutto il territorio regionale per l'annualità 2022/2023, per un totale di 1 milione e 600mila euro, con un incremento del budget di 100.000 euro. A questo si aggiungono il Tavolo e i Pdta che implementano l'impegno", ha poi concluso. (Rev)