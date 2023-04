Usa: assalto al Congresso, manifestante condannato a 52 mesi di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino statunitense che ha preso parte all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione. Robert Sanford, 57enne cittadino della Pennsylvania, dovrà trascorrere 52 mesi in carcere per aggressione nei confronti degli agenti di polizia, avendo tirato un estintore contro le forze dell’ordine che cercavano di bloccare i manifestanti durante le rivolte. L’uomo, un ex pompiere, si è dichiarato colpevole di aggressione a pubblico ufficiale lo scorso settembre. Il dipartimento della Giustizia Usa ha precisato in una nota che l’estintore tirato dall’uomo ha colpito alla testa almeno tre poliziotti. Sanford è stato arrestato una settimana dopo le rivolte, dopo essersi consegnato spontaneamente alle autorità. (Was)