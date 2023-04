Def: M5s, uso politico documento scorrettezza mai vista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che buco. Siamo ormai arrivati - spiegano i parlamentari - al paradosso sui conti pubblici: la misura che più ha contribuito a ridurre il rapporto debito/Pil, agendo sul denominatore e portando il Prodotto interno lordo al +10,7 per cento in due anni, viene oggi additata come la responsabile di una più marcata discesa del rapporto. Come se una diminuzione di 13 punti in tre anni fosse poco. È la realtà vista alla rovescia, un'abitudine a cui questo Governo ci ha abituato per giustificare misure draconiane di riduzione della crescita: dal taglio della rivalutazione delle pensioni, passando per il taglio alla sanità, all'istruzione, agli investimenti. Il ministro Giorgetti parla di 'ambizione responsabile per una nuova fase di crescita'. Non c'è che dire, sulle agenzie di stampa il ministro è un leghista della prima ora, ma nei fatti è uno dei falchi dell'austerità che il suo partito si prometteva di combattere. E la cosa più triste e che ne fa un vanto". (Rin)