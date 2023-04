Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Anteprima stampa della mostra di Marta Naturale (Mirano 1990) per la sezione Portfolio della Quadriennale di Roma. Museo di Roma a Palazzo Braschi (ore 11)- Municipio Roma V: presentazione del bando di concorso per i giovani fino a 35 anni per l'ideazione di una statua dedicata ad Alberto Sordi da collocare nel parco di Villa De Sanctis, insieme alla Fondazione Museo Alberto Sordi. Interviene il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste. Teatro Museo Alberto Sordi in via Claudio Marcello a Roma (ore 12) (Rer)