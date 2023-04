Grecia-Egitto: ad Atene il ministro degli Esteri Shoukry discute dossier energia e immigrazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due delegazioni hanno convenuto sull'importanza di completare lo scambio di opinioni sui modi per sviluppare i campi della cooperazione bilaterale e tripartita al fine di ottenere maggiore sicurezza e stabilità per i tre paesi e contribuire a rafforzare i legami della cooperazione congiunta. In merito all'incontro del ministro degli Esteri con il primo ministro greco, Shoukry ha trasmesso un messaggio verbale del presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi a Mitsotakis, "confermando la forza e la durata del partenariato strategico tra Egitto e Grecia. Il ministro degli Esteri egiziano ha discusso dell'attuale escalation nei territori palestinesi, della crisi russo-ucraina, degli sviluppi in Siria e di altri sviluppi sulla scena regionale. (Cae)