Terzo Polo: Calenda, Renzi non sta rispondendo, vuole mantenere Italia viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Matteo Renzi “vuole mantenere Italia Viva ma non si può far nascere un nuovo partito se restano i due di provenienza: sarebbero tre partiti e non uno. Renzi quindi deciderà confrontandosi con i suoi e decidendo, io ne prenderò atto". Lo ha affermato il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite a “DI martedì” su La7. Parlando del rapporto con iItalia viva, Calenda ha aggiunto: “Abbiamo rotto con Matteo Renzi? Ah boh, nel senso che ho visto dichiarazioni dure e attacchi personali nei miei confronti da parte di molti dirigenti di Italia Viva e non ho sentito Renzi. Non risponderò a niente di tutto ciò per rispetto di 2 milioni e 400 mila elettori, l'8 per cento dei voti, che abbiamo preso con il mio nome nel simbolo e che odiano le polemiche di cortile”. Ma, per il leader di Azione, c'è “un punto fondamentale, ovvero che abbiamo promesso a queste persone di fare un partito unico con lo scioglimento dei due partiti, Azione e di Italia Viva, e su questo Renzi non sta rispondendo e questo per me non va bene. Se vogliamo dare un'alternativa molto complicata dobbiamo farlo in modo serio e trasparente”. Incalzato sul perché Renzi non stia rispondendo, Calenda ha aggiunto: “Può aver cambiato idea, e ognuno è libero di farlo, ma l'importante è che sia trasparente e chiaro”. (Rin)