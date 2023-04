Cile: via libera della Camera, settimana lavorativa da 45 a 40 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Cile ha approvato la legge che taglierà le ore lavorative settimanali da 45 a 40. La legge, che aspetta ora solo la firma del presidente, Gabriel Boric, è passata con 127 voti favorevoli e 14 contrari, tutti del conservatore Partito Repubblicano. Il testo era passato dalla Camera dei deputati a marzo, grazie anche a modifiche che rendono graduale l'entrata in vigore della riforma: un anno dopo la promulgazione del testo, la settimana lavorativa passerà infatti da 45 a 44 ore settimanali, al termine di successivi due anni si scenderà a 42 ore, per arrivare alle 40 al termine di un'attesa complessiva di cinque anni. Il testo originale era stato presentato nel 2017 da Camilla Vallejo, oggi portavoce del governo e all'epoca deputata del Partito comunista. Tra le modifiche più celebrate c'è quella del cosiddetto "4 per 3", grazie al quale i lavoratori possono ridurre il tempo di impiego settimanale facendo meno giornate ma più lunghe. Si potrà, ha semplificato la ministra del Lavoro, Jeannette Jara, "lavorare quattro giorni per dieci ore, ma con tre giorni di riposo assoluto". (segue) (Abu)