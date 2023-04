Cile: via libera della Camera, settimana lavorativa da 45 a 40 ore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo contiene misure che dovrebbero incentivare la regolarizzazione del lavoro nei campi, oggi informale per circa l'85 per cento. L'attesa è quella di dare diritti sindacali, pagamento di contributi e paghe adeguate a poco meno di 1,5 milioni di agricoltori, pescatori e allevatori. "Stiamo dando un complemento necessario per i lavoratori della terra. Si tratta di adeguare il diritto del lavoro al tipo di lavoro che si svolge nella campagna", ha detto il ministro dell'Interno, Alfonso Prada. Altri centomila cittadini dovrebbero beneficiare di un innalzamento dei diritti e della qualità del lavoro dei dipendenti delle piattaforme che gestiscono consegne a domicilio. (segue) (Abu)