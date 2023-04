Terzo Polo: Renzi, non c’è alcun motivo per rompere progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non c'è alcun motivo politico per rompere il progetto del Terzo polo”. Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in occasione della riunione dei parlamentari del partito. "Qualcuno dice" che la presunta rottura con Azione “nasca per esigenze di soldi, qualcuno dice per il Riformista, qualcuno perché legata allo scioglimento del partito di origine: si tratta di alibi e finte motivazioni”, ha aggiunto Renzi prima di rimarcare: “E’ folle mandare a monte tutto questo”. (Rin)