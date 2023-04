Def: Valentini (FI), documento positivo, strada è quella giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Def approvato oggi dal Consiglio dei ministri è sicuramente positivo. Il Pil 2023 continua a crescere, c'è un trend discendente della pressione fiscale che il governo vuole proseguire e c'è un 'tesoretto' da usare per la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro". Lo afferma Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese e del made in Italy ed esponente di Forza Italia, che aggiunge: "Il Def prevede anche misure a favore di famiglie, lavoratori e imprese, in un quadro di attenzione ai più fragili ma anche di responsabilità, a fronte di una situazione internazionale ancora difficile. La strada intrapresa è quella giusta, bisogna proseguire per rendere solida e stabile la crescita e dare risposte sempre più efficaci ai cittadini e alle aziende", conclude il viceministro. (Rin)