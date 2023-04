Russia: Biden ha telefonato alla famiglia del giornalista Evan Gershkovich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato al telefono con i familiari di Evan Gershkovich, corrispondente del “Wall Street Journal” recentemente arrestato in Russia con l’accusa di spionaggio. In una dichiarazione pubblicata da Dow Jones, la casa editrice del quotidiano, la famiglia del giornalista ha espresso apprezzamento per la telefonata, aggiungendo che Biden “ha ribadito che il governo sta facendo tutto il possibile per riportare Evan a casa il prima possibile”. Parlando con i giornalisti prima di partire per il suo tour in Irlanda e nel Regno Unito, Biden ha detto che “abbiamo detto chiaramente ai russi che quanto stanno facendo è assolutamente illegale”. (Was)