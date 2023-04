Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento, sono stati stanziati 4.860.000 euro; l’ulteriore stanziamento di 8.400.000 euro per la realizzazione degli interventi in relazione allo stato d’emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia; l’ulteriore stanziamento di 15.850.000 euro per la realizzazione degli interventi in relazione allo stato d’emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell'isola di Stromboli, nel comune di Lipari (ME). Infine, il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina della dott.ssa Gabriella Alemanno e del dott. Federico Cornelli a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). Inoltre, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga del collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Antonella Cavallari, nell’incarico di Segretario generale presso l’Istituto italo - latino americano (IILA). In conclusione della riunione, il Consiglio dei ministri ha espresso il proprio cordoglio ai familiari del sig. Andrea Papi, vittima di un’aggressione mortale da parte di un orso. Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha svolto una informativa al Consiglio dei ministri in relazione agli attacchi registrati nell'ultimo triennio nella provincia di Trento. (Com)