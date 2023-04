Messico: Fmi, stime crescita 2023 in crescita dell'1,8 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese nordamericano ha chiuso il 2022 con una crescita complessiva del 3,1 per cento, ma con una tendenza al rallentamento nella fine dell'anno. L'inizio del 2023 sembra alimentare un leggero ottimismo legato all'inatteso mantenimento di una soddisfacente quota di consumo. Una dinamica certificata da diversi rapporti di organismi nazionali e internazionali. Gli analisti del settore privato consultati a marzo dalla Banca centrale prevedono per il 2023 con un incremento del prodotto interno lordo (pil) dell'1,43 per cento su anno, in aumento rispetto all'1,16 per cento ipotizzato a febbraio. Quanto al 2024, i 37 gruppi di analisti ipotizzano un incremento dell'1,67 per cento, contro l'1,74 per cento stimato nel secondo mese del 2023. (segue) (Mec)