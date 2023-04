Migranti: Conte, stato emergenza perchè governo incapace gestire sbarchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A palazzo Chigi oggi "Giorgia Meloni dà il via libera allo 'stato di emergenza' perché incapace di gestire gli sbarchi dei migranti, che sono quadruplicati rispetto a un anno fa. Risuonano lontane le false promesse elettorali di fantomatici e irrealizzabili blocchi navali". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, secondo cui "quando era all’opposizione Giorgia Meloni, con l’Italia in ginocchio per il Covid, si stracciava le vesti contro la proroga dello stato di emergenza', dandomi del 'pazzo irresponsabile' e accusandomi di 'deriva liberticida'. Eppure lo stato di emergenza in quel momento era una scelta davvero necessaria per intervenire tempestivamente ed efficacemente a sostegno dei cittadini, dei territori, ed evitare il collasso delle strutture sanitarie. Una, nessuna e centomila Giorgia Meloni", conclude Giuseppe Conte. (Rin)