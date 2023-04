© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio di un fabbricato in via del Risaro in zona Tor De Cenci a Roma. Le fiamme sono divampate oggi pomeriggio alle 18 circa in quello che era un ex cementificio dismesso. A bruciare è stato un grosso cumulo di rifiuti e di attrezzature inutilizzate. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.(Rer)