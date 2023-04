Ucraina: consigliere Sicurezza Danilov, "Putin è già cadavere politico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, “è già un cadavere politico: quando diventerà un cadavere fisico è soltanto questione di tempo”. È quanto dichiarato dal consigliere per la Sicurezza nazionale e la Difesa dell’Ucraina, Oleksii Danilov, nel corso di un’intervista che ha rilasciato all’emittente radiotelevisiva “Ard”. Secondo il funzionario, l’Occidente non si rende conto che “la disintegrazione della Russia è già iniziata, avviata da Putin” quando ha ordinato l’invasione dell’Ucraina. Il Paese aggressore, ha evidenziato Danilov, “crollerà”. Il segretario per la Sicurezza nazionale e la Difesa di Kiev ha proseguito: “Sappiamo ciò di cui dispone la Russia in termini di equipaggiamento militare e non è certo sufficiente per un’offensiva su larga scala sul territorio dell’Ucraina”. Inoltre, quando ha attaccato l’ex repubblica sovietica, Mosca non si aspettava di rimanere impegnata nelle operazioni “per più di un anno”. Secondo Danilov, la Cina non fornirà aiuti militari alla Russia e, durante la sua visita a Mosca, il presidente cinese Xi Jinping avrebbe già cercato il successore di Putin alla guida del Cremlino. In particolare, Xi avrebbe già fatto “alcuni provini”, guardando “con molta attenzione” al primo ministro russo Michail Mishustin. (Geb)