Def: Malan (Fd’I): fotografa Italia in crescita rispetto alle previsioni

- Il Def approvato oggi dal Consiglio dei ministri “conferma quanto di buono ha fatto in questi mesi il governo Meloni. Il documento fotografa un'Italia in crescita rispetto alle previsioni. Altro che recessione o Paese in fallimento”. Lo dichiara il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, secondo cui la verità è che “con il centrodestra al governo l'Italia ha invertito la marcia e guarda con fiducia al futuro. La decisione di destinare i 3 miliardi, frutto di un tendenziale di crescita dell'1 per cento del Pil, al taglio del cuneo fiscale ribadisce l'impegno di questa maggioranza a sostenere le imprese e le famiglie, la crescita e in particolare i redditi medio-bassi. Lo avevamo fatto nella scorsa finanziaria e lo ripetiamo adesso, a conferma delle chiare priorità politiche del governo Meloni”, conclude. (Rin)