Usa: indagini su Trump, procuratore di Manhattan fa causa al repubblicano Jim Jordan

- Il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha fatto causa al presidente della commissione Giustizia alla Camera dei rappresentanti, Jim Jordan, nel tentativo di bloccare le interferenze del Partito repubblicano nelle indagini avviate dal suo ufficio nei confronti di Donald Trump, che la settimana scorsa è stato formalmente accusato di falso in bilancio. Negli atti giudiziari depositati presso un tribunale federale nel distretto meridionale di New York, Bragg afferma che il deputato repubblicano ha portato avanti “un attacco anticostituzionale” e “una campagna di comunicazione tesa a intimidire e attaccare” il suo ufficio. Nei confronti di Trump sono stati emessi 34 capi d’accusa per falso in bilancio, in relazione al pagamento di 130 mila dollari che il suo staff ha inviato alla pornoattrice Stormy Daniels, con la quale l’ex presidente avrebbe avuto una relazione extraconiugale, durante la campagna elettorale del 2016. In particolare, la procura di Manhattan vuole bloccare il mandato di comparizione emesso da Jordan nei confronti di Mark Pomerantz, che in passato ha coordinato le indagini dell’ufficio nei confronti di Trump. All’epoca, l’avvocato si è dimesso dall’incarico dopo che Bragg ha affermato di non essere pronto ad avanzare accuse penali nei confronti di Trump. (Was)