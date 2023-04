Imprese: disputa tra finlandese Fortum e danese Vestas per produzioni turbine eoliche destinate alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale finlandese Fortum ha chiesto un risarcimento superiore ai 200 milioni di euro alla compagna danese Vestas, per una disputa legata a un progetto di energia eolica lasciato incompiuto a causa delle sanzioni contro la Russia. Come riferisce l'emittente finlandese "Yle", Vestas, che produce turbine eoliche, dovevano consegnarne 50 alla controllata russa di Fortum, un procedimento interrotto a causa delle sanzioni contro Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina. Vestas non potrebbe più ricevere semiconduttori in Russia, la cui esportazione nel Paese è stata vietata. Tuttavia, secondo le fonti di "Yle", Fortum aveva già pagato gli anticipi per gli impianti delle centrali elettriche e la controversia riguarderebbe contratti antecedenti le sanzioni dell'Ue. Fortum ha portato la questione in arbitrato presso la Camera di commercio internazionale di Stoccolma. (Sts)