Rifiuti: Radicali, bene Ruotolo su referendum termovalorizzatore, lavoriamo insieme per fronte referendario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Apprendiamo con soddisfazione che secondo Sandro Ruotolo, membro della nuova segreteria del Pd, per decidere sul termovalorizzatore di Roma sarebbe necessario un referendum. Così in una nota Massimiliano Iervolino e Alessandro Capriccioli, segretari rispettivamente di Radicali Italiani e di Radicali Roma. "Si tratta di una proposta che come Radicali abbiamo lanciato per primi e in pressoché totale solitudine, all'indomani dell'annuncio del sindaco Gualtieri, sottolineando che senza un pieno consenso popolare nessuna decisione sia concretamente realizzabile. È una proposta che a maggior ragione rilanciamo oggi, dopo la dichiarazione proveniente dalla segreteria del Partito Democratico. A Ruotolo diciamo: lavoriamo insieme per costruire un fronte referendario e convincere il sindaco di Roma che in questa circostanza la consultazione dei cittadini è un passaggio che non può essere eluso", concludono. (Com)