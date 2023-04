Fmi: crescita globale rallenterà nel 2023, Usa ribadiscono la resilienza dell’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia globale è in una posizione migliore rispetto alle previsioni dello scorso autunno: i prezzi dell’energia e dei generi alimentari si sono stabilizzati, e si stanno affievolendo le pressioni sulle catene mondiali di approvvigionamento. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, durante una conferenza stampa organizzata il secondo giorno delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, a Washington. Le dichiarazioni dell’ex governatrice della Federal Reserve sono arrivate a commento dell’ultimo rapporto “World Economic Outlook” pubblicato oggi dal Fmi, le cui stime indicano che la crescita globale rallenterà al 2,8 per cento nel 2023, rispetto ai 3,4 punti percentuali registrati l’anno scorso. Il dato relativo al 2024 è stato invece stimato al tre per cento. I numeri sono sostanzialmente stabili rispetto allo scorso gennaio, con una correzione al ribasso di soli 0,1 punti percentuali per il biennio 2023-2024. (segue) (Was)