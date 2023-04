Fmi: crescita globale rallenterà nel 2023, Usa ribadiscono la resilienza dell’economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolarmente pronunciato, si legge nel rapporto, sarà il rallentamento che interesserà le economie avanzate, la cui crescita rallenterà dal 2,7 per cento del 2022 all’1,3 per cento dell’anno corrente. Nel documento vengono anche ribaditi i rischi relativi alla stabilità dei mercati finanziari, soprattutto dopo la crisi esplosa negli Stati Uniti a seguito del recente fallimento di Silicon Valley Bank e Signature Bank, e all’inflazione galoppante, che nel 2023 dovrebbe comunque scendere a sette punti percentuali rispetto all’8,7 per cento del 2022, grazie al calo che ha interessato i prezzi delle materie prime. In presenza di ulteriori stress sui mercati finanziari, secondo il Fondo, la crescita globale potrebbe scendere al 2,5 per cento circa nel 2023, e per alcune economie avanzate il dato potrebbe calare al di sotto del punto percentuale. (segue) (Was)