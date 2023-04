Fmi: crescita globale rallenterà nel 2023, Usa ribadiscono la resilienza dell’economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando la crisi nel comparto bancario Usa, la Yellen ne ha ribadito la resilienza, rivendicando i provvedimenti presi dall’amministrazione Biden per stabilizzare il settore. “Continuiamo a monitorare la situazione, per identificare tempestivamente eventuali nuovi rischi: inoltre, stiamo prendendo provvedimenti tesi a tutelare al meglio il modello operativo delle banche di medie dimensioni, per scongiurare nuove crisi in futuro”, ha spiegato. In ogni caso, ha continuato, il Tesoro Usa allo stato attuale non si aspetta una crisi economica nel Paese, anche se “il rischio rimane”, a dispetto di una buona situazione in termini di occupazione e una spesa dei consumatori robusta. Il Fondo monetario internazionale ha stimato per gli Stati Uniti una crescita pari all’1,6 per cento nel 2023, che dovrebbe scendere a 1,1 punti percentuali nel 2024. (segue) (Was)