Fmi: crescita globale rallenterà nel 2023, Usa ribadiscono la resilienza dell’economia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento viene invece rivista al rialzo la stima sul Pil italiano nel 2023, previsto in crescita dello 0,7 per cento: si tratta dello 0,1 in più rispetto alle stime di gennaio. La crescita per il 2024 è stata invece stimata allo 0,8 per cento. Alle riunioni primaverili di Washington, il governo sarà rappresentato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Nel quadro della tre giorni, il ministro ha in programma un bilaterale con la Yellen nella giornata di venerdì 14 aprile, subito dopo l’incontro tra l’ex governatrice della Federal Reserve e il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. Particolare attenzione sarà dedicata anche al conflitto in Ucraina, e alla necessità di continuare a sostenere Kiev nel quadro della guerra con la Russia. All’inizio del mese, il Fondo ha approvato un programma di aiuti da 15,6 miliardi di dollari, dalla durata di 48 mesi, teso a sostenere la ripresa economica dell’Ucraina dopo il conflitto. (Was)