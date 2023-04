Def: M5s, uso politico documento scorrettezza mai vista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usare il Def per fare "politica spicciola è un livello a cui nessun governo era fino a oggi arrivato". Lo comunicano in una nota i componenti del Movimento 5 stelle delle Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato, secondo cui "non bastano i dati Istat che hanno certificato come la scorsa Nadef abbia sbagliato i conti sul debito/Pil, che è sceso più del previsto grazie proprio alla spinta mai vista del Prodotto interno lordo: oggi il nuovo Def si ostina a puntare il dito contro il Superbonus, spiegando che senza questa misura di rilancio il rapporto debito/Pil sarebbe stato anche inferiore. È l'ennesima menzogna, scritta nero su bianco su un documento che dovrebbe essere tecnico, smentita dai fatti". Gli stessi parlamentari ricordano che "il rapporto debito/Pil nel 2022 si attesta al 144,4 per cento contro il 149,8 per cento del 2021. Il dato è stato migliore delle stime della Nadef che indicavano per lo scorso anno un debito al 145,7 per cento del Pil. Questo nonostante il ricalcolo del deficit. Di più, perché dal 155 per cento del 2020, il debito è dato in netta diminuzione al 142 per cento quest'anno: un abbattimento di 13 punti percentuali in tre anni che non ha precedenti e che è il frutto delle politiche espansive portate avanti dal governo Conte II". (segue) (Rin)