Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (disegno di legge), il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Oltre alle sanzioni penali già previste, il testo introduce, per chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, una sanzione amministrativa compresa tra 20.000 e 60.000 euro. Per chi deturpa, imbratta o destina i beni culturali a un uso pregiudizievole o incompatibile con il loro carattere storico o artistico, la sanzione sarà compresa tra 10.000 e 40.000 euro. I proventi saranno devoluti al Ministero della cultura, affinché siano impiegati prioritariamente al ripristino dei beni danneggiati. Il governo individuerà ogni utile iniziativa, nel pieno rispetto delle prerogative della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e nell’ambito di un costruttivo e proficuo dialogo con le forze parlamentari, per accelerare l’iter di approvazione del disegno di legge. Inoltre, il consiglio dei ministri, su proposta del Ministro Francesco Lollobrigida, ha approvato, in esame definitivo, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di modifica del dpcm 5 dicembre 2019, n. 179. Il testo tiene conto del parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato. (segue) (Com)