Migranti: Montaruli (Fd'I), bene governo ora Europa sia decisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A numeri straordinari si risponde con misure straordinarie. Bene ha fatto il governo nel dichiarare lo Stato di emergenza per continuare a contrastare l'immigrazione clandestina: tempi più veloci e poteri più incisivi sono indispensabili ora per fronteggiare l'ignobile tratta di uomini e sconfiggere chi la organizza e ci lucra. Ora l'Europa sia decisa perché quella tratta non ha come obiettivo solo l'Italia ma l'Europa stessa". Lo afferma Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d'Italia.(Rin)