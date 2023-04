Cina-Italia: Tripodi partecipa a terza edizione della China International Consumer Products Expo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Maria Tripodi, ha guidato la delegazione italiana alla terza edizione della China International Consumer Products Expo (Cicpe) di Haikou (Cina), la più importante fiera cinese sui prodotti di consumo cui l'Italia partecipa in qualità di Paese ospite d'onore. Come riferisce una nota della Farnesina, si è trattato della prima visita di un membro di governo italiano in Cina, dopo l'interruzione legata alla pandemia. Tripodi ha partecipato all'inaugurazione della fiera di Haikou, cui hanno preso parte anche il vice presidente della Conferenza politica consultiva del popolo cinese, Wang Yong, e il ministro del Commercio, Wang Wentao. Nel corso della visita il sttosegretario Tripodi ha avuto un incontro bilaterale con il vice ministro del Commercio, Sheng Qiuping, con il quale si è discusso dell'importanza del rilancio dell'economia a livello globale e dell'approfondimento delle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Cina. Il sottosegretario ha inoltre sottolineato l'importanza del mercato cinese per le esportazioni italiane, il secondo extraeuropeo, il primo in Asia, come dimostrano i livelli record dell'export 2022 (16,4 miliardi di euro). Tripodi ha anche rimarcato la necessità di riequilibrare la bilancia commerciale, migliorare le condizioni di accesso per le imprese italiane nel mercato cinese e tutelare la proprietà intellettuale. (segue) (Com)