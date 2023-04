Cina-Italia: Tripodi partecipa a terza edizione della China International Consumer Products Expo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione nell'isola di Hainan è proseguita con l'inaugurazione dei padiglioni italiani. L'Italia ha partecipato alla fiera con un padiglione istituzionale organizzato da Agenzia Ice in collaborazione con la Fondazione Altagamma e un altro padiglione coordinato dalla Camera di commercio italiana in Cina insieme a Bologna Fiere, cui si aggiungono stand di singole aziende. Alla Cipce erano presenti oltre 100 marchi italiani, a significare l'importanza annessa al mercato cinese. Il sottosegretario Tripodi ha sottolineato come "le aziende e i marchi italiani presenti alla Fiera quest'anno sono rappresentativi dell'eccellenza del Made in Italy in numerosi settori, dall'automotive alla nautica, dalla moda alla cosmetica e all'agroalimentare. Il Made in Italy è un marchio che raccoglie in sé alcuni tratti distintivi riconosciuti da tutti: stile, originalità, qualità. I prodotti italiani sono sempre più apprezzati dai consumatori cinesi, come dimostra il valore record del nostro export in Cina del 2022". Il sottosegretario ha infine inaugurato il padiglione dell'Unione europea, dedicato alla promozione e alla protezione delle indicazioni geografiche, temi oggetto di un accordo tra Ue e Cina entrato in vigore nel marzo 2021, nel quale l'Italia detiene il primato per prodotti protetti. (Com)