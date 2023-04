Lavoro: Barzotti (M5s), bene commissione su sicurezza, contrariati per no a nostri emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati "è un segnale forte, un passo avanti importante in un Paese dove, purtroppo, lo scorso anno oltre 1.000 lavoratrici e lavoratori hanno perso la vita mentre stavano lavorando, di cui 300 in itinere. Come M5s avevamo presentato degli emendamenti per migliorare ulteriormente il testo della proposta di legge, rendendo pragmatico e più efficace il lavoro che questa commissione dovrà svolgere. Con questi, volevamo che si ponesse particolare attenzione all'incidenza dell'interposizione fittizia di manodopera e al 'sommerso' nell'ambito del lavoro domestico. Purtroppo non sono stati accolti. Spiace che quei gruppi parlamentari che a parole dicono di volere più sicurezza sul lavoro abbiano votato 'no'". Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti. "Altresì - riprende la parlamentare - sorprende come da tre settimane, in commissione Cultura, sia bloccata la discussione della nostra pdl per l'introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie, volta a rendere le nostre ragazze e i nostri ragazzi maggiormente consapevoli della propria salute e dei rischi a cui possono andare incontro in tutti gli ambienti, compreso quello lavorativo. Infine, non possiamo dimenticare che il numero di ispettori non è sufficiente a garantire un controllo capillare delle violazioni: in Italia, infatti, ci sono circa 5mila ispettori del lavoro che eseguono ogni anno 160mila controlli su altrettante imprese, ma le aziende con dipendenti sono 1.800.000. Significa più di 400 imprese per ogni ispettore. Bisogna intervenire subito". (Com)