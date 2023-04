Milano: Romeo (Lega), potenziare "culle per la vita", presentato ddl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una donna che decide di affidare un bambino appena nato, deve essere messa nelle condizioni di poterlo fare in sicurezza, salvaguardando la salute del piccolo e il proprio diritto all'anonimato. Anche in questa legislatura, a novembre, abbiamo depositato un ddl per potenziare le 'culle per la vita' e diffondere il più possibile sul territorio nazionale strutture sicure a cui possano affidare i neonati. Crediamo che la vita sia un valore da tutelare ed è nostro dovere utilizzare in maniera capillare uno strumento come questo, che permette di salvare vite, come dimostrano le cronache recenti. Nostro obiettivo è assicurare alla donna una comunità su cui contare, attraverso l'istituzione da parte dei Comuni di punti di accoglienza, aperti 24 ore su 24, negli ospedali e in altre strutture accreditate, dove affidare i bambini tutelando la loro salute e, allo stesso tempo, la propria privacy. Situazioni complesse, di grande sofferenza, portano le donne a intraprendere questa strada. Servono leggi chiare, che permettano di accompagnarle nella loro scelta". Lo afferma Massimiliano Romeo, capogruppo in Senato, illustrando il ddl che la Lega ha presentato sul tema. (Rin)