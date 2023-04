Germania: estremisti di destra provano a radicalizzare giovani su piattaforme di gioco online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli estremisti di destra tedeschi provano a radicalizzare bambini e giovani sulle piattaforme di gioco online. È quanto rivela un'inchiesta dell'emittente radiotelevisiva “Swr”, secondo cui i neonazisti prendono di mira i minori per invitarli in gruppi e chat in cui vengono condivise svastiche, istruzioni per fabbricare ordigni esplosivi o immagini razziste. Il ministero dell'Interno ha confermato tale attività dell'estrema destra, che viene svolta anche su Roblox. Si tratta di una piattaforma di gioco dove si collegano circa 60 milioni di utenti al giorno, di cui 16 dall'Europa. Roblox è particolarmente apprezzata da bambini e giovani, che possono interagire con altri giocatori, chattare con loro, unirsi a gruppi e creare scenari di gioco. Per il ministero dell'Interno, “questa libertà creativa consente anche la diffusione di contenuti di estrema destra”. Su Roblox, “Swr”ha trovato scenari in cui potevano essere rievocati attacchi terroristici, ad esempio quello contro la sinagoga di Halle durante la festività ebraica dello Yom Kippur nel 2019. Il luogo di culto venne assaltato dall'estremista di destra Stephan Balliet, anch'egli attivo sulla piattaforma di gioco Steam. Non riuscendo a fare irruzione nel tempio ebraico, l'attentatore prese a vagare per la città, uccidendo due persone e ferendone altrettante con un fucile di sua fabbricazione prima di essere ferito in uno scontro a fuoco con la polizia. Arrestato, il sostenitore della destra radicale è stato condannato all'ergastolo dal tribunale di Naumburg nel dicembre del 2020. Nel giugno dello stesso anno, Balliet aveva tentato l'evasione dalla prigione di Halle ove era in attesa di giudizio. Fermato, l'attentatore è stato trasferito presso il carcere di Burg, da dove ha provato a fuggire prendendo in ostaggio due agenti della polizia penitenziaria. Nuovamente catturato, Balliet è stato tradotto nella prigione di Augsburg-Gablingen. (segue) (Geb)